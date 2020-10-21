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Власть

У Жогорку Кенеша есть несколько часов для назначения даты президентских выборов

У парламента осталось несколько часов для назначения даты президентских выборов. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Омурбек Текебаев.

Он отметил, что парламент сегодня должен объявить дату президентских выборов. «Если парламент не примет решение, то автоматически объявляются досрочные президентские выборы. И с завтрашнего дня Центризбирком может начать подготовку», — сказал Омурбек Текебаев.

Сегодня нардепы внесли в повестку дня вопрос определения даты президентских выборов. Но для рассмотрения вопроса в зале нет кворума.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170245/
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Дословно. Депутат парламента Талант Мамытов
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