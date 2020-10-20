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Власть

Председатель коллегии ЕЭК поздравил Садыра Жапарова с назначением

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил исполняющего обязанности президента, премьер-министра Кыргызской Республики Садыра Жапарова с назначением на должность главы кабмина.

«Уверен, что ваша деятельность на посту премьер-министра будет способствовать обеспечению устойчивой динамики интеграционных процессов и расширению торгово-экономических связей между государствами Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия со своей стороны будет содействовать вашим усилиям по развитию взаимовыгодного сотрудничества. Желаю вам и правительству Кыргызской Республики успешной деятельности во благо народа Кыргызстана», — говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170021/
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