Артем Новиков: Правительство должно обеспечить защиту и безопасность для бизнеса

Правительство должно обеспечить гарантию, защиту и безопасность для бизнеса. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на встрече с представителями бизнес-ассоциаций страны.

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«То, что произошло в горнодобывающей сфере, недопустимо, здесь нет никакого оправдания. Поэтому я поручил госкомитету по промышленности, энергетике и недропользованию, госинспекции по экологической и технической безопасности и Государственной налоговой службе посетить эти места, оценить нанесенный ущерб и поговорить о возможных мерах по поддержке этих предприятий с учетом непростой ситуации с бюджетом. Режим чрезвычайного положения отменен. Общественно-политическая ситуация стабилизировалась. Сейчас все предприятия, торговые центры и другие сферы бизнеса могут переходить на полноценный режим работы», — сказал он.

Артем Новиков напомнил, что в скором времени состоится Совет по развитию бизнеса и инвестициям, где также во главу угла будут поставлены задачи по либерализации экономики, реформированию налоговой и таможенной системы и сокращению барьеров для предпринимателей.

«Мы все понимаем, что первостепенная задача для правительства на сегодня — это стабилизация экономической ситуации. В этом огромная роль у представителей сферы предпринимательской деятельности. Государство обеспечит вашу безопасность. Поэтому мы направим максимальные усилия для поддержки бизнеса в стране», — заключил Артем Новиков.