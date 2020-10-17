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Власть

От выборов до отставки. Как долго продержались президенты в условиях протестов

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о своей отставке. В этот день исполнилось ровно три года с момента, когда он встал во главе страны. Роковую роль в политической карьере теперь уже экс-главы государства сыграли выборы парламентские.

Массовое недовольство итогами голосования оказались судьбоносными еще для двух президентов нашей страны — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. 

24.kg решило вспомнить, как долго лидеры Кыргызстана и других государств держались на своем посту в условиях масштабных протестов из-за недоверия к результатам выборов.

Сооронбай Жээнбеков

4 октября 2020 года в Кыргызстане прошли выборы депутатов парламента. На следующий день в стране начались митинги, участники которых требовали отменить итоги голосования. С таким же требованием выступили лидеры 12 политических партий, участвовавших в выборах, но не сумевшие преодолеть семипроцентный барьер. Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. В результате один человек погиб, 1 тысяча 221 получил ранения. Премьер-министр подал в отставку. А 15 октября о решении сложить с себя полномочия заявил и президент Сооронбай Жээнбеков. Со дня выборов прошло 11 дней.

Аскар Акаев

В феврале—марте 2005 года в Кыргызстане прошли выборы депутатов третьего созыва Жогорку Кенеша. По их итогам, по данным ЦИК, абсолютное большинство мандатов получили сторонники Аскара Акаева. На юге страны начались протесты с требованием пересмотра итогов выборов и отставки президента. 23 марта они докатились до столицы. На следующий день митингующие захватили правительство, парламент, в центре города начались массовые погромы. Президент бежал и лишь 4 апреля в посольстве в Москве официально подписал заявление об отставке.

Курманбек Бакиев

Официальным поводом для массовых протестов, которые вспыхнули в начале апреля 2010 года в Кыргызстане, стало резкое повышение цен на коммунальные услуги. К тому моменту президента Курманбека Бакиева многие бывшие сторонники обвиняли в клановости и авторитаризме. 7 апреля оппозиция штурмовала «Белый дом», охрана открыла огонь, погибли свыше 80 человек. Курманбек Бакиев бежал на юг страны, рассчитывая на поддержку своих земляков, а затем в Казахстан, где написал заявление об отставке.

А как у них? 10 дней от выборов до отставки Слободана Милошевича

24 сентября 2000 года в Югославии прошли президентские выборы. Действующий глава государства Слободан Милошевич отказался признать победу Воислава Коштуницы, лидера демократической оппозиции. 5 октября Конституционный суд аннулировал результаты выборов. Ответом стал митинг в Белграде, собравший около 500 тысяч человек. На нем оппозиция провозгласила президентом Коштуницу. Митинг перерос в бунт, толпа захватила здание союзного парламента и телецентр. На следующий день Милошевич подал в отставку. Конституционный суд, отменив свое предыдущее решение, объявил Коштуницу победителем выборов.

Эдуард Шеварднадзе

2 ноября 2003 года в Грузии состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, в них победила партия Эдуарда Шеварднадзе. Оппозиция заявила о нарушениях и призвала граждан не признавать итоги голосования. В стране начались массовые протесты. Митинг в Тбилиси собрал около 50 тысяч человек. Оппозиционеры под руководством Михаила Саакашвили захватили здание парламента. В стране было введено чрезвычайное положение. На следующий день Шеварднадзе при посредничестве России провел переговоры с оппозицией и объявил об отставке, не желая «проливать кровь».

Эво Моралес

Выборы президента в Боливии состоялись 20 октября 2019 года. По их итогам действующий глава государства Эво Моралес получил 46,86 процента голосов — на 12 процентов больше, чем его соперник Карлос Меса. Моралес сразу объявил себя победителем, что привело к протестам и беспорядкам в стране. Пересчет голосов проводила Организация американских государств (ОАГ). Она выявила «явные манипуляции» с системой голосования. 10 ноября президент признал нарушения на выборах и на фоне продолжающихся протестов объявил о своей отставке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169639/
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