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Власть

Генпрокурор: Уголовное дело возбуждено только в отношении Тилека Матраимова

В отношении членов семьи Райымбека Матраимова уголовные дела не возбуждались. Об этом 24.kg сообщил генпрокурор Откурбек Джамшитов.

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По его словам, сейчас в ГСБЭП расследуются ранее возбужденные дела.

«В настоящий момент был задержан только Тилек Матраимов за незаконное пересечение границы. Если выявятся другие факты нарушения закона, правоохранители будут расследовать эти дела», — сказал Откурбек Джамшитов.

Касаясь заявлений об отставке прокуроров Джети-Огузского и Ат-Башинского районов, глава надзорного органа отметил, что все эти заявления незаконны.

«Эти сотрудники были назначены приказом генпрокурора. Закон должен работать», — сказал Откурбек Джамшитов.

Напомним, Тилек Матраимов был задержан при попытке незаконно пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу. Акима Кара-Суйского района 12 октября водворили в СИЗО главного управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области.

Накануне он отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169567/
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