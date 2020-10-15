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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Садыру Жапарову напомнили об обязанностях премьер-министра

Юристы, активисты и правозащитники обратились к премьер-министру Кыргызстана с просьбой восстановить общественный порядок и защитить права граждан. Письмо направлено лично Садыру Жапарову.

В обращении говорится, что с момента подписания указа президента о назначении премьер-министра и членов правительства команда Садыра Жапарова официально приступила к исполнению возложенных полномочий.

«В соответствии с Конституцией правительство обеспечивает исполнение законов, осуществляет меры по защите прав и свобод граждан, охране общественного порядка, борьбе с преступностью. Это ваши основные обязанности в качестве главы правительства», — говорится в обращении.

Однако из-за острого общественно-политического кризиса в течение уже десяти дней органы власти не выполняют свои прямые обязанности по обеспечению общественного порядка и законности. В СМИ сообщается о насильственном захвате месторождений, земельных участков, поджогах, ограблениях.

из обращения к премьер-министру Садыру Жапарову

В письме отмечается, что бизнес заявляет о давлении и вымогательствах.

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«Депутаты Жогорку Кенеша, политики, журналисты, рядовые граждане подвергаются угрозам и нападениям. Неизвестные лица в крайне агрессивной форме вымогают деньги у владельцев и директоров пансионатов на побережье Иссык-Куля, выдвигают какие-то незаконные требования о строительстве объектов для местных сообществ, принятии на работу тех или иных людей. Продолжает расти курс доллара, а некоторые коммерческие банки перестали продавать населению иностранную валюту. При таких условиях невозможно говорить об инвестиционной привлекательности Кыргызстана», — отмечают правозащитники.

Они напоминают, что предприниматели и крупный бизнес являются основным источником формирования государственного бюджета, поэтому они должны находиться под особой защитой. «Снижение налоговых сборов будет приводить к ухудшению социально-экономического положения в стране, особенно в условиях начала второй волны распространения коронавирусной инфекции. Все эти обстоятельства безусловно приведут к обострению общественно-политических процессов в ближайшем будущем», — отмечается в письме.

Правозащитники также обращают внимание на факт приостановления финансовой поддержки со стороны Российской Федерации, которая призывает к стабилизации политической ситуации в стране и восстановлению функционирования органов власти.

Россия является главным, стратегическим партнером Кыргызстана, оказывающим значительную поддержку нашей республике по различным направлениям совместной деятельности.

С аналогичными призывами о скорейшем восстановлении общественного порядка и законности в адрес официальных властей Кыргызстана также обращались представители зарубежных государств и авторитетных международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Европейский союз, США, Казахстан.

Игнорирование требований общественности Кыргызстана, а также наших международных партнеров может также привести к сокращению и даже приостановлению зарубежной материальной и финансовой поддержки, в которой остро нуждается наша страна в эти дни.

из обращения к Садыру Жапарову

Правозащитники призывают Садыра Жапарова надлежащим образом выполнять обязанности премьер-министра и восстановить общественный порядок, законность и защитить граждан, бизнес от любых противоправных действий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169466/
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