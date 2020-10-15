Митинг в Бишкеке. Реакция сторонников премьера на отставку Сооронбая Жээнбекова

Безудержное веселье. Так можно охарактеризовать реакцию сторонников премьер-министра Садыра Жапарова на решение президента страны Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку.

Собравшиеся у гостиницы «Иссык-Куль» митингующие встретили новость ликованием. Они выкрикивают лозунги в поддержку Садыра Жапарова.

Расходиться пока никто не намерен. Звучат новые призывы. На этот раз о роспуске Жогорку Кенеша шестого созыва.

Напомним, что депутатский корпус продолжает свою работу до принесения клятвы членами нового состава ЖК.