Деловой этикет депутаты знают: сегодня пришли в костюмах и без кепок

Сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» депутаты Жогорку Кенеша вновь собрались на заседание. Нардепы рассматривают кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра, программу и структуру технического правительства.

Вчера некоторые нардепы продемонстрировали игнорирование делового этикета. Алтынбек Сулайманов, Салайдин Айдаров, Пархат Тулендыбаев, Автандил Кулбараков работали на внеочередном заседании ЖК в кепках. Напомним, правила приличия гласят: каждый мужчина, перед тем как зайти в помещение, должен снять головной убор.

Сегодня они пришли в костюмах, и кепки сняли. За исключением Автандила Кулбаракова, который и сегодня на заседании сидит в головном уборе.