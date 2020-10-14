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Власть

Деловой этикет депутаты знают: сегодня пришли в костюмах и без кепок

Сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» депутаты Жогорку Кенеша вновь собрались на заседание. Нардепы рассматривают кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра, программу и структуру технического правительства.

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Деловой этикет? Нет, не слышали: депутаты парламента сидят на заседании в кепках

Вчера некоторые нардепы продемонстрировали игнорирование делового этикета. Алтынбек Сулайманов, Салайдин Айдаров, Пархат Тулендыбаев, Автандил Кулбараков работали на внеочередном заседании ЖК в кепках. Напомним, правила приличия гласят: каждый мужчина, перед тем как зайти в помещение, должен снять головной убор.

Сегодня они пришли в костюмах, и кепки сняли. За исключением Автандила Кулбаракова, который и сегодня на заседании сидит в головном уборе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169199/
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