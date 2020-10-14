В парламенте рассказали про пытавшихся сбежать политиках и дележке власти

После стабилизации ситуации началась дележка власти. Об этом на заседании коалиции большинства заявил депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов.

Он отметил, что 6 октября трудно было собрать коллег на заседание парламента.

«Ситуация была сложная, и мы собирались, чтобы стабилизировать обстановку. В это время некоторые политики бежали с чемоданами в аэропорт. Тогда Мыктыбек Абдылдаев по нашей просьбе взял ответственность на себя и провел наше собрание. Теперь решение депутатов, которые выступили в интересах народа, вызывает сомнение. Вернулись сбежавшие депутаты и начали делить должности и портфели», — сказал Талант Мамытов.

Депутат призвал коллег к моральной ответственности.