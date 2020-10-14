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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Садыр Жапаров встретился с экс-премьером Омурбеком Бабановым. Что обсуждали

Садыр Жапаров встретился с экс-премьер-министром Омурбеком Бабановым. Информацию 24.kg подтвердили в правительстве. 

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в стране, недопустимость накала гражданских эмоций и опасность дестабилизации.

Бывший глава правительства считает, что страна должна как можно скорее войти в конституционное поле и восстановить порядок. Садыр Жапаров, которого сегодня Жогорку Кенеш намерен узаконить, согласился, что все политические силы должны предпринять шаги для этого.

Уточняется, что на встрече также присутствовал лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169186/
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