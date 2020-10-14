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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Какие партии смогут участвовать в новых парламентских выборах? Ответ ЦИК

Член ЦИК Гульнара Джурабаева пояснила 24.kg, какие партии смогут принять участие в новых парламентских выборах.

По ее словам, заседания Центризбиркома по определению даты, на которую будет назначена выборная кампания, еще не было. По закону избирательная комиссия должна решить этот вопрос до 6 ноября.

Таким образом, выборы могут пройти в 20-х числах декабря. «Мы передали в Генпрокуратуру и МВД материалы по партиям «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан». На них поступило много жалоб. Если правоохранительные органы предоставят нам доказательства, что кандидаты от этих политорганизаций причастны к нарушеним — подкупу, махинациям со списками избирателей, то участвовать в повторных выборах эти политические объединения не смогут», — сказала Гульнара Джурабаева.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169116/
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