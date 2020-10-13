Беспорядки в Бишкеке. Жанар Акаев требует отпустить Темирлана Султанбекова

Задержанного за организацию массовых беспорядков в Бишкеке активиста Темирлана Султанбекова необходимо отпустить. Об этом журналистам заявил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.

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По его словам, на площадь вышли сотни людей, но задержали только молодого активиста.

«Я требую отпустить Темирлана Султанбекова. Несколько депутатов хотят навестить его. Если вызовут на допрос нас (депутатов), мы ничего не боимся, даже если нас арестуют. Мы ничего не сделали, а только вышли для того, чтобы высказать свою позицию по выборам, рассказали о массовых подкупах избирателей. Мы не говорили о том, что захватим «Белый дом» или будем его грабить», — сказал Жанар Акаев.

Напомним, Темирлан Султанбеков был задержан после беспорядков в Бишкеке, прошедших 9 октября. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 сроком на два месяца.