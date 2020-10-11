Совбез России отметил важность предотвращения скатывания Кыргызстана к хаосу

Участники совещания Совета безопасности (СБ) РФ с президентом России Владимиром Путиным отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Кыргызстане. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков накануне, передает издание «Известия».

«Отмечена важность скорейшей стабилизации ситуации с тем, чтобы предотвратить ее скатывание к хаосу», — сказал пресс-секретарь.

«Российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь, что называется, нащупать почву под ногами», — цитирует Дмитрия Пескова «Коммерсант».

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.