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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Совбез России отметил важность предотвращения скатывания Кыргызстана к хаосу

Участники совещания Совета безопасности (СБ) РФ с президентом России Владимиром Путиным отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Кыргызстане. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков накануне, передает издание «Известия».

«Отмечена важность скорейшей стабилизации ситуации с тем, чтобы предотвратить ее скатывание к хаосу», — сказал пресс-секретарь.

«Российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь, что называется, нащупать почву под ногами», — цитирует Дмитрия Пескова «Коммерсант».

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.

В ночь на 6 октября из мест лишения свободы были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

Вчера Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего президента допрошены и отпущены под домашний арест.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/168782/
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