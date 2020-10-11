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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Курманбек Бакиев решил прокомментировать беспорядки в Бишкеке

Беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев дал интервью белорусскому телеканалу.

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По его словам, частые смены власти ни к чему хорошему не приведут.

«Урок должен быть один — надо ценить безопасность и мир в любом государстве. Глядя на соседей, я думаю, белорусам надо делать выводы. Мир и стабильность дорогого стоят. Нужно ценить и держаться за это дело. Частая смена власти, особенно под внешним воздействием, к хорошему не приведет. Если бы в Беларуси был переворот под внешним воздействием, уверяю вас, в ближайшее время белорусы поняли бы, что произошло со страной. Они бы раздолбанили и разорвали ее на куски. Об экономике и говорить не приходится. Локти бы кусали, но поздно было бы. Слава Богу, что сохранили», — сказал Курманбек Бакиев.

Напомним, в Бишкеке после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

Вчера Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворен Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего президента допрошены и отпущены под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168779/
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