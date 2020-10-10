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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Когда и как пройдут повторные выборы в ЖК. Ответ Садыра Жапарова депутатам

В госрезиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание депутатов Жогорку Кенеша.

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Во время заседания нардеп Алтынбек Сулайманов задал вопрос претенденту на пост главы кабмина о том, будут ли проведены повторные выборы депутатов ЖК.

«Вы сказали, что Сооронбай Жээнбеков напишет заявление об уходе, а между тем у нас спикер ушел в отставку. В таком случае вы станете исполнять обязанности главы государства. Озвучьте свою позицию относительно повторного проведения выборов. Этот вопрос должен решиться до 6 ноября», — сказал он.

Садыр Жапаров ответил, что в сегодняшней систуации он намерен обсуждать проведение повторного голосования с ЦИК и Жогорку Кенешем. «У нас по Конституции пропорциональная система, по которой в парламент избираются по партийным спискам. Этот вопрос необходимо обсудить с Центризбиркомом. Народ хочет, чтобы выборы проходили по одномандатным спискам, а парламент — по партийным. Не надо заниматься самодеятельностью», — ответил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168723/
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