Парламент сегодня не будет рассматривать указ президента о введении ЧП в Бишкеке

Утверждение указа президента о введении режима ЧП в Бишкеке не включили в повестку дня внеочередного заседания Жогорку Кенеша.

Читайте по теме Комендант Бишкека издал первый приказ. Что нам запрещается

Как ранее сообщил теперь уже экс-спикер Мыктыбек Абдылдаев, если парламент в течение трех суток не утвердит режим ЧП в столице, то соответствующий указ автоматически теряет силу.

Напомним, что 9 октября глава государства Сооронбай Жээнбеков ввел режим ЧП.

Депутаты обсуждают кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Сегодня они намерены утвердить главу правительства, программу и структуру кабмина.

Садыр Жапаров признался, что не успел написать программу и намерен работать со старой.

Чрезвычайное положение в Бишкеке вводится сегодня, 10 октября.

Указ о введении чрезвычайного положения в столице должен быть утвержден Жогорку Кенешем.

Пока документ не пройдет все необходимые процедуры, он недействительный. Отметим, что в статье 9 конституционного Закона «О введении чрезвычайного положения» указано, что Жогорку Кенеш своим постановлением не позднее трех дней должен утвердить указ президента о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях территории Кыргызской Республики или отменить его.