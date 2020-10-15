МВД: Ситуация в столице Кыргызстана под полным контролем милиции

Ситуация в столице Кыргызстана, где ранее были введены режим чрезвычайного положения и комендантский час, находится под полным контролем правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудники милиции совместно с военными и представителями добровольных народных дружин несут усиленную охрану общественного порядка, особенно с наступлением комендантского часа — с 22.00 до 5.00.

МВД также напоминает гражданам о важности соблюдения особых правил, введенных на территории города. «Попытки провокаций, нарушение общественного порядка будут жестко пресекаться согласно требованиям законов страны», — говорится в сообщении.

В случае возникновения каких-либо угроз ведомство просит население обращаться по телефону 102.

Напомним, что во время ЧП любые общественные мероприятия, включая митинги и акции протеста, запрещены.