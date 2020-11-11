Медицинские услуги в Кыргызстане не отвечают потребностям детей с инвалидностью. Об этом говорится в результатах исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике».

Согласно исследованию, люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, пользователи колясок в период первой волны COVID-19 не могли получить медицинские услуги.

Одиноко проживающие также остались один на один со всеми проблемами будучи ограничены в доступе к услугам здравоохранения.

«ЛОВЗ не имели элементарно физического доступа к услугам здравоохранения в связи с ограничениями транспорта, перепрофилированием деятельности стационаров и ЦСМ для борьбы с COVID-19. Отсутствие финансовых возможностей, низкие размеры пенсий и пособий для получения услуг здравоохранения (вызов врача, медсестры), а также найм такси дополнительно усугубляли проблемы, ограничивающие доступ людей с инвалидностью к необходимой медицинской помощи», — говорится в анализе.

Государственная поддержка в основном была ограничена распределением гуманитарной продовольственной помощи.

Отмечается, что только некоммерческие организации, работающие с ЛОВЗ, поддерживали их, покупали лекарства, гигиенические средства, продукты питания, передавали списки благотворителям для оказания помощи.

Организации, которые работают с ЛОВЗ, отметили, что если кто-то заболевал COVID-19, то у них не было никакой возможности пройти КТ, рентген легких из-за неприспособленности инфраструктуры, отсутствия финансовых средств и возможностей приобрести лекарства.

Специальной системы обращения за неотложной медицинской помощью для лиц слабослышащих или глухих, немых не было.

Все опрошенные отметили, что не получали никакой медицинской помощи от врачей ЦСМ, не было визитов на дом, ни телефонных консультаций. Больницы их не принимали из-за COVID-19. Никто не проходил профилактическое лечение по основному заболеванию.

Респонденты также отметили, что в период ЧС и ЧП участились случаи домашнего насилия над ЛОВЗ. Аналогичные проблемы были и у людей с ментальными проблемами здоровья. Нахождение дома, в четырех стенах, без нужных препаратов и возможности госпитализации усугубляли проблемы психического здоровья.

Матери детей с инвалидностью заострили внимание на том, что медицинские услуги в Кыргызстане вообще не отвечают нуждам и потребностям детей с инвалидностью. В период ЧС и ЧП полностью был ограничен доступ детей с инвалидностью к медуслугам. Медицинские учреждения не принимали их из-за карантина.

Кроме того, подчеркивается, что лекарства, которые вынуждены принимать дети с инвалидностью, подорожали в период ЧС и ЧП в три-четыре раза, а также их приобретение или получение через ОМС стало проблемой.

Исследование проводилось Ассоциацией НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызской Республике при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Кыргызстане.

Реализация данного исследования проводилась в период с 16 июня по 22 июля 2020 года в несколько этапов.