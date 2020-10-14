Митинг в Бишкеке. Почему МВД не реагирует на грубое нарушение режима ЧП?

В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова вновь вышли на митинг к Дому правительства. На Старой площади уже собралось более тысячи человек. Люди продолжают подходить. Сотрудников правоохранительных органов в районе проведения акции не видно.

Стоит отметить, что накануне депутаты Жогорку Кенеша утвердили введенный ранее в столице Кыргызстана режим чрезвычайного положения.

В Бишкеке временно запрещены массовые мероприятия, в том числе забастовки, собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты.

В пресс-службе ГУВД Бишкека 24.kg пообещали ответить на этот вопрос позже. Комендант города Алмаз Орозалиев для комментариев недоступен.

Митингующие, напомним, приехали в Бишкек из разных регионов Кыргызстана. Они требуют ускорить процедуру назначения их лидера премьер-министром.

Вчера глава государства вернул постановление парламента о назначении Садыра Жапарова главой правительства обратно в Жогорку Кенеш.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть вопрос по Садыру Жапарову на очередном заседании парламента. По данным пресс-службы главы государства, он направил письмо спикеру Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву. В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства.