Депутаты Жогорку Кенеша сегодня планируют провести заседание. Информацию 24.kg подтвердил нардеп Максат Сабиров.

По его словам, депутаты пытаются собраться. Место и время пока неизвестно.

Отметим, Жогорку Кенеш четвертый день не может собрать кворум, оставаясь легитимным органом власти в Кыргызстане.

6 октября часть депутатов поздно вечером провели заседание в гостинице «Достук», где Мыктыбека Абдылдаева избрали спикером вместо Дастанбека Джумабекова. Новый глава Жогорку Кенеша сообщил, что коалиционное большинство рассмотрело кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Но легитимность данного решения до сих пор оспаривают.