Сооронбай Жээнбеков не собирается уходить в отставку

«Речи об отставке президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не идет», — заявила РИА Новости его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, Сооронбай Жээнбеков отметил, что сейчас важно вернуть ситуацию в правовое русло. «Он готов обсудить все вопросы из-за сложившейся ситуации. В этом он особо подчеркнул роль спикера легитимного органа — парламента», — рассказала пресс-секретарь главы государства.

Стало также известно, что Сооронбай Жээнбеков не принимал отставку премьер-министра республики Кубатбека Боронова.

Отметим, что ранее Садыр Жапаров во время выступления перед своими сторонниками заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков хочет подать в отставку по собственному желанию.

После событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.