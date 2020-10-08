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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Канат Исаев уклонился от ответа, поддерживает ли он импичмент президенту

Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Канат Исаев заявил журналистам, что не может сказать определенно, поддерживает ли он импичмент Сооронбаю Жээнбекову. 

По его словам, чтобы объявить недоверие президенту, нужно привести доводы, на основании какого нарушения или преступления эта процедура будет осуществлена.

Канатбек Исаев прокомментировал отставку спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова. Он отметил, что, несмотря на то что они состоят в одной партии, торага не советовался с ним и не уведомлял об уходе с поста.

«Эту информацию я, как и все, узнал из СМИ, в том числе о том, что проходит заседание Жогорку Кенеша», — сказал он.

Прокомментировал нардеп и сложившуюся в стране ситуацию. Канатбек Исаев сказал, что сейчас те, у кого есть 200-300 ребят, захватывают государственные предприятия или должности. «К примеру, в мэрии до обеда — один, после обеда — другой. То же самое происходит в акимиатах, даже в айыл окмоту, вон даже премьеров двое. Если каждый будет пытаться захватывать власть, то такая обстановка будет длиться долго», — добавил он.

Депутат считает, что политические силы должны объединиться и войти в правовое поле, иначе это может привести к эскалации конфликта.

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168375/
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