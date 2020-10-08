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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Развитие ситуации в Кыргызстане беспокоит Москву. Комментарий Дмитрия Пескова

«Развитие ситуации в Кыргызстане вызывает глубокую обеспокоенность в Москве», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, КР является продвинутым партнером РФ, стороны работают в условиях углубленной интеграции в рамках ЕврАзЭс и СНГ.

Происходящие события очень важны для России, ситуация в стране в настоящее время напоминает хаос.

Дмитрий Песков

Он также выразил надежду, что на стабилизацию ситуации повлияет заместитель председателя Совета безопасности Омурбек Суваналиев.

Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос журналиста, предоставила бы Россия убежище президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, если бы он покинул страну.

«Подождите, пока не идет об этом речь, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня», — сказал он и добавил, что ему неизвестно, находится ли Жээнбеков в России в настоящий момент.

Отметим, после событий 5 октября разные политические группировки третий день не могут вернуть страну в правовое поле и делят портфели.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168373/
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