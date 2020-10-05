Выборы-2020. МВД призывает участников акции протеста разойтись

МВД призывает участников митинга на площади разойтись.

По данным правоохранительных органов, среди участников акции есть люди, распивающие спиртные напитки, поэтому во избежание провокаций просят митингующих покинуть площадь Ала-Тоо.

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«Напоминаем, что в случае возникновения угрозы здоровью граждан или других деструктивных проявлений ответственность ложится на организаторов митинга, в частности, на лидеров нескольких партий и их активных членов. Поэтому мы призываем протестующих разойтись, чтобы обеспечить безопасность граждан и не нарушать их покой», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Напомним, что лидеры не прошедших в Жогорку Кенеш политобъединений организовали на площади митинг. Они требуют признать выборы недействительными и назначить новые. Во время акции протеста несколько людей пытались прорваться через оцепление на сцену. Однако их оттеснили.