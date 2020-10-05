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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Международные наблюдатели поздравили президента с успешным проведением выборов

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с главами миссий международных наблюдателей от СНГ, ОДКБ, ШОС, ТюркПА и Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которые вели мониторинг хода парламентских выборов в Кыргызстане.

Глава государства подчеркнул, что парламентские выборы в стране состоялись, их правила были заранее известны, и всем партиям были созданы равные условия для проведения агитационной кампании.

Он также отметил слаженную и масштабную работу правительства и ЦИК, добавив, что в условиях пандемии удалось создать все необходимые условия для граждан. 

Международные наблюдатели поздравили Сооронбая Жээнбекова с успешным проведением парламентских выборов.

Они отметили высокую организацию работу по их проведению, обеспечению прозрачности и открытости избирательного процесса. В том числе по подготовке законодательной базы, оснащению избирательных участков современными технологиями.

Главы миссий международных наблюдателей подчеркнули, что были созданы все необходимые условия для реализации избирательных прав граждан и заключили, что признают выборы открытыми, свободными и легитимными.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что, безусловно, как и во всех странах, при проведении выборов были отдельные недочеты на местах, которые оперативно устранялись.

По предварительным данным, в Жогорку Кенеш проходят четыре партии. Большая часть участников выборов проиграла. Многие политобъединения заявили, что не согласны с итогами голосования. Сегодня в Бишкеке проходит митинг проигравших.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167631/
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