Выборы-2020. ЦИК отказала в удовлетворении жалоб на две партии

ЦИК отказала в удовлетворении жалоб, поданных на партии «Кыргызстан» и «Мекенчил». Решение принято сегодня на заседании.
Уточняется, на первую политорганизацию заявление написала Ольга Новохатская. Она потребовала принять меры, потому что кандидат Эрмек Нургазиев разместил в СМИ объяснение по поводу того, как на встрече с обманутыми дольщиками ударил женщину. По ее мнению, он нарушил избирательное законодательство. По словам заявительницы, это не агитационный материал и он не может быть оплачен из средств избирательного фонда. Но в ЦИК отметили — нарушений нет и жалобу не удовлетворили.
Отказано и бывшей кандидатке от партии «Мекенчил» Сайкал Кадыровой. Она указала, что «несмотря на ее затраты по проведению агитации и изготовлению видеороликов, политическая партия «Мекенчил» исключила ее из списка кандидатов. С чем не согласна».
Однако в ЦИК напомнили, что заявление об исключении партия подала в срок и никаких нарушений с ее стороны нет.