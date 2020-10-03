Выборы-2020. ЦИК отказала в удовлетворении жалоб на две партии

ЦИК отказала в удовлетворении жалоб, поданных на партии «Кыргызстан» и «Мекенчил». Решение принято сегодня на заседании.

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Уточняется, на первую политорганизацию заявление написала Ольга Новохатская. Она потребовала принять меры, потому что кандидат Эрмек Нургазиев разместил в СМИ объяснение по поводу того, как на встрече с обманутыми дольщиками ударил женщину. По ее мнению, он нарушил избирательное законодательство. По словам заявительницы, это не агитационный материал и он не может быть оплачен из средств избирательного фонда. Но в ЦИК отметили — нарушений нет и жалобу не удовлетворили.

Отказано и бывшей кандидатке от партии «Мекенчил» Сайкал Кадыровой. Она указала, что «несмотря на ее затраты по проведению агитации и изготовлению видеороликов, политическая партия «Мекенчил» исключила ее из списка кандидатов. С чем не согласна».

Однако в ЦИК напомнили, что заявление об исключении партия подала в срок и никаких нарушений с ее стороны нет.