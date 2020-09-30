Кто должен быть ответственным за назначение премьер-министра? Ответ «Бир Бола»

«Я иду с новым составом, чтобы предложить избирателям новый выбор. Я пошел на обновление и очищение партии, чтобы сделать вклад в обновление политики в целом», — заявил сегодня в ходе выступления на дебатах лидеров политорганизаций лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов.

«Уважаемые избиратели! В ваших силах помочь команде новых лидеров прийти в политику и заменить всех, от кого вы устали, избавиться от тех, кто не справляется, от тех, за кого часто становится стыдно. Ваш голос — это будущее страны, будущее ваших детей! Я доверяю будущее республики новой команде «Бир Бол», — отметил он в своем вступительном слове.

В первом раунде, отвечая на вопрос ведущего о том, как лидеры партий планируют утверждать состав правительства в случае прохождения в парламент, глава «Бир Бола» сказал: «Главами кабинета министров становятся прислужники. Это устаревшая система, которая работает против народа. И мы видим, что с каждым годом ситуация в стране не меняется, а становится только хуже. Партия, которая наберет больше всех голосов, должна предложить премьер-министра и взять ответственность за его деятельность на себя. Также мы решили пойти на изменения — сократить число чиновников и оставить только самые эффективные и профессиональные кадры».

Партия «Бир Бол» № 13 в избирательном бюллетене!

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 30 сентября 2020 года.