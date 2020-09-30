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Власть
Сюжет: «Ата Мекен»

Только «Ата Мекену» под силу взять ответственность за будущее страны!

Именно «Ата Мекен» 28 лет борется за права кыргызстанцев. Об этом заявила депутат Наталья Никитенко во время встречи с жителями города Бишкека.

«Сегодня наша страна стоит на старте самого решающего события. Оно отразится на жизни каждого кыргызстанца. Кто придет в парламент? Кто формирует правительство? Кто возьмет ответственность за будущее страны? За то, чтобы экономика поднималась из тех руин, в которых она сейчас находится? За то, что коррупционные схемы были ликвидированы? Только «Ата Мекену» под силу взять эту ответственность», — сказала Наталья Никитенко.

Кандидат отметила, что в программе партии «Ата Мекен» очень много новых идей, способных придать Кыргызстану новое дыхание.

«Наша программа называется «Жаны Дем» («Новое дыхание»). Мы хотим дать новое дыхание Кыргызстану, чтобы он наконец-то расцвел! Страна устала от коррупции. 30 лет нас обманывают, обворовывают таможенные и налоговые службы. Но все равно эти же люди возвращаются на высокопоставленные должности. Этот цикл повторяется вновь и вновь. Мы устали это терпеть, мы поменяем систему», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!


***

Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (р/счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Д.К.Кулжановой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166916/
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