Иссыккульцы вручили почетную грамоту лидеру партии «Бир Бол»

Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов, а также кандидаты Алмамбет Шыкмаматов, Айжан Чыныбаева, Руслан Акматбек провели встречу со своими сторонниками в городе Балыкчи Иссык-Кульской области.

В ходе мероприятия участники обсудили экологические, социальные и другие вопросы, волнующие иссыккульцев.

Выступая перед собравшимися, кандидат от партии «Бир Бол» Руслан Акматбек затронул наиболее актуальные темы, стоящие на повестке дня. Все эти пункты «Бир Бол» включил в свою программу: создание условий для увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике, минимизация регулирования со стороны госорганов, развитие внутреннего туризма и обновление инфраструктуры.

Айжан Чыныбаева, кандидат партии «Бир Бол» обозначила направления, которые будет продвигать в парламенте: запрет на продажу пластиковых пакетов, внедрение механизмов стимулирования сдачи пластика, повышение экологической ответственности производств, развитие женского предпринимательства, внесение изменений в закон об устойчивой эколого-экономической системе «Иссык-Куль» и другие.

Жители Балыкчи поблагодарили гостей за вносимый вклад в развитие и сохранение экологии региона через различные гражданские инициативы и вручили почетную грамоту лидеру партии «Бир Бол» Алтынбеку Сулайманову за разработку и продвижение закона о введение моратория на изучение, разведку и добычу урана до 2070 года.

По словам местных жителей, добыча урана на месторождении негативно сказалась бы на здоровье населения и привела бы к экологической катастрофе, а также оттоку туристов.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 29 сентября 2020 года.