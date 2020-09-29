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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

О чем просят кандидата от партии «Бир Бол» жители Кара-Суйского района

«С начала агитационного периода я встречаюсь с избирателями Кашгар-Кишлакского, Нариманского и Акташского сельских управ. Сам я родился и вырос в Кашгар-Кишлакском айыл окмоту. Разумеется, хорошо знаком с проблемами региона и самих граждан. Поскольку наш регион является самым густонаселенным в стране, здесь остро стоит вопрос инфраструктуры: не выдерживают дороги, много общественного, частного и грузового транспорта, который разбивает как центральные трассы, так и внутренние. Также, как ни парадоксально, не хватает питьевой воды, хотя мы являемся государством с богатейшими гидроресурсами.

Но на первом месте все же стоит вопрос образования и его качества. Не хватает детских садов и мест в школах. Состояние и облик образовательных учреждений до сих пор остаются со времен СССР. Растет число необразованных детей.

Наша партия делает в своей предвыборной программе акцент на «сервисное государство», где госаппарат работает на улучшение жизни граждан. В нашей программе есть очень важные и нужные предложения по реформе образования. Мы предлагаем создать систему образования, где заказчик, то есть родители, может избирать директора школы. Ваучерная система образования создаст здоровую конкуренцию среди учебных заведений и персонала. Они будут подчиняться родительскому комитету, а не районо, облоно.

Мы предлагаем избавиться от таких рудиментарных для современного мира институтов власти, как губернаторы. Мы укрепим местную власть путем увеличения бюджета от 12 до 50 процентов. Также глав местных властей будут выбирать сами граждане путем прямых выборов.

Многие избиратели на встречах просят решить проблему продажи своего урожая, в основном хлопка. Его выращивание — очень трудоемкое дело. Начиная с ранней весны, люди каждый день работают на полях, а осенью продают урожай по 32-35 сомов, в то время, когда мировые цены на натуральный хлопок очень высоки.

В этом вопросе необходимо политическое решение, и данную отрасль вместе с Министерством сельского хозяйства нужно срочно реформировать. Надо восстановить государственные заготовительные предприятия, а также начать строить заводы по переработке хлопка-сырца. Сырьевая экономика не принесет пользы, если не производить продукцию из собственного сырья. Но в самом срочном порядке нужно решить проблему закупочной стоимости хлопка. И мы способны решить эти проблемы и многие другие».

Шаирбек Маматокторов,

кандидат в депутаты от партии «Бир Бол».

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 29 сентября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166778/
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