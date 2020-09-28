Дать право голосовать за определенного кандидата предлагают в «Бир Боле»

В Конституции прописано, что народ избирает президента, депутатов парламента и местных айыльных кенешей. Однако на сегодня это не так. Об этом заявил кандидат от партии «Бир Бол» Жодар Сайдилканов на встрече с избирателями.
Он отметил, что, согласно действующему законодательству, список формируют лидеры политорганизаций, а народ лишь утверждает готовый перечень.
Партия «Бир Бол» вернет право гражданина голосовать не только за политобъединение, но и за определенного кандидата в списке.Жодар Сайдилканов
Так, в программе партии говорится о главных преимуществах преференциальных выборов:
— избиратель выбирает политорганизацию и определенного кандидата внутри нее по своему желанию;
— аппарат выдает «квиток» — бумажную версию для аудита и ручного подсчета голосов;
— окончательный список партии формируется в зависимости от кандидата, набравшего больше всего голосов;
— 120-й депутат может стать первым, если наберет большее количество голосов;
— искоренится подкуп голосов, возрастет внутрипартийная конкуренция;
— повысится ответственность депутатов перед народом;
— партии будут объединяться по идейным принципам.
Кроме того, кандидат подчеркнул, что политобъединение даст гражданам самим избирать мэров и директоров школ.
«Бир Бол» № 13 — Мы готовы работать!
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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политорганизации. 28 сентября 2020 года.