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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Айжан Чыныбаева обозначила направления, которые будет продвигать в парламенте

Кандидат от политической партии «Бир Бол» Айжан Чыныбаева во время встречи со сторонниками в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области поделилась программными целями и задачами политорганизации в сфере экологической устойчивости и развития женского предпринимательства.

«Когда мы начинали наши экологические акции на территории Иссык-Кульской области, никого не интересовало, что наша природа погибает и ей нужна наша помощь. Вместо поддержки мы столкнулись с безразличием со стороны местного самоуправления. Все расходы по очистке нашей жемчужины мы брали на себя. Порой, чтобы убрать с волонтерами территорию, с нас требовали разрешения у акимов и губернаторов. Их отношение остается таким и по сей день. Семьдесят процентов мусора всей республики находится на Иссык-Куле», — отметила она.

В ходе выступления Айжан Чыныбаева поделилась приоритетными направлениями, которые она будет продвигать в статусе депутата парламента.

«Я уделяю особое внимание экологическим проектам, а также развитию женского предпринимательства в Кыргызстане. Почему именно женского? Потому что, помогая женщине, мы помогаем всей семье. Для нас важно развитие женщины как сильной, реализованной в жизни личности, которая сможет воспитать сильных, реализованных детей. Предпринимательство является важным направлением для нас, так же, как и проблемы неравноправия, насилия. Одна из главных причин насилия и неравенства все-таки кроется в экономическом положении женщин. Наращивая фундамент, мы уже решаем вопросы неравенства», — поделилась в своей речи кандидат от партии «Бир Бол».

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 28 сентября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166710/
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