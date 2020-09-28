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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Воздушная гавань, инфраструктура: как привлечь туристов в Иссык-Кульскую область

Кандидаты политической партии «Бир Бол» продолжают встречи с жителями регионов в рамках предвыборной кампании. На этот раз мероприятия с участием сторонников, активистов и неравнодушных граждан прошли в городе Караколе и продолжились в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Кандидат от партии «Бир Бол» Нурлан Шерипов поприветствовал собравшихся и представил видение партии по решению проблем в туристической отрасли Кыргызстана.

«Я впервые иду на выборы, и для меня большая честь представлять Джети-Огузский район. Я знаю все проблемы района. У нас, к сожалению, очень плохие дороги, по этим ухабинам невозможно ездить. Во-вторых, во многих селах отсутствует чистая вода. Например, в селе Чон-Булак женщинам и детям приходится носить воду из горной местности.

В Иссык-Кульской области нам надо быстрее проводить чистую воду, быстрее строить кольцевую дорогу. Если этого не сделать, мы будем терять очень много туристов. Если мы сделаем соответствующую дорогу с инфраструктурой и местами для отдыха, то, конечно, это будет грандиозное туристическое место», — отметил Шерипов.

Также, по словам кандидата «Бир Бола», есть проблемы в местности Жайлоо-Жайыт Иссык-Кульской области. Людям негде пасти свой скот. Эти проблемы надо решать незамедлительно.

«У нас есть Фонд развития Иссык-Кульской области, в который «Кумтор» каждый год отчисляет 1 процент от своей прибыли. Оттуда несколько миллионов долларов идут на социальные цели. На мой взгляд, более 70 процентов от этих средств надо направлять на создание рабочих мест, перерабатывающих фабрик и заводов, рыбных и скотоводческих хозяйств. Если будут созданы предприятия, соответственно, будут идти доходы от налогов, что будет намного эффективнее», — сказал он.



Еще одна проблема области — отсутствие перерабатывающих предприятий.

«Наши фермеры днем и ночью работают на полях и за копейки отдают картофель и яблоки. Чтобы это решить, необходимо строить перерабатывающие предприятия. В экономике есть такой термин «КПД» — коэффициент полезного действия. От кольцевой дороги и аэропорта КПД будет очень высоким. Если сейчас Иссык-Кульская область за год зарабатывает полмиллиарда долларов, то после строительства дороги и воздушной гавани в Караколе можно получать до 1,5 миллиарда долларов. Доходы области возрастут в два-три раза», — заключил Нурлан Шерипов.

Справка: кандидат от партии «Бир Бол» Шерипов Нурлан Турганбекович, доктор юридических наук, профессор. Стипендиат программы Фулбрайта США.

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политорганизации. 28 сентября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166605/
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