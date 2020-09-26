Закир Чотаев: В программе «Бир Бола» много важных и реалистичных целей и задач

Анализируя сегодняшних фаворитов предвыборной кампании в Жогорку Кенеш, однозначно можно выделить их в оппозиционном блоке, а именно политическую партию «Бир Бол».

Первым делом необходимо отметить, что данная политорганизация уже имела успешный опыт выборов в законодательный орган в 2015 году и смогла представить своих депутатов в состав шестого созыва.

Рассматривая политическую партию «Бир Бол», необходимо выделить два положительных аспекта: это кардинально обновленный состав кандидатов в депутаты и содержание политической программы.

Говоря о первом аспекте, в списке кандидатов (и первой двадцатки) присутствуют представители различных профессий и сфер деятельности. Здесь мы видим опытных государственных служащих, успешных предпринимателей и юристов, активных членов гражданского общества. Отмечается хорошая представленность по возрасту, полу и этнической принадлежности. А самое важное, что данные претенденты, имея успешный опыт, энтузиазм и высокий уровень активности, готовы работать на благо страны.

Если анализировать политические программы и предвыборные обещания политических объединений, часто бросаются в глаза популистские лозунги. Конечно, такова конъюнктура политической гонки. Однако для понимающих избирателей очень важным является постановка реальных и исполнимых целей, необходимых сегодня для развития государства.

Именно в политической программе партии «Бир Бол» мы видим много подобных важных и реалистичных задач.

Рассматривая политический блок программы политорганизации, можно отметить важную задачу — построение парламентской демократии, усиление роли и, главное, ответственности ЖК в системе государственного управления. Это возможно лишь при создании «действующей» (работающей) парламентской формы правления, где исполнительная власть сформирована из лидеров политической фракции (или фракций), где они сохраняют свой депутатский мандат, а правительство при поддержке Жогорку Кенеша берет на себя все полномочия исполнительной власти. Неслучайно об этом открыто заявил представитель партии «Бир Бол» Алмамбет Шыкмаматов на съезде.

На сегодня для Кыргызстана также очень важен вопрос сохранения национального суверенитета и независимости страны. Поэтому недостаточно выделять те или иные предпочтения в развитии определенных двусторонних отношений или какого-либо интеграционного процесса.

Как четко закреплено в политической программе партии «Бир Бол», сегодня КР должна продвигать многовекторную внешнюю политику и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на защите национальных интересов страны.

В программе политобъединения предусмотрен новый подход — «сервисное государство», или иначе государственное управление работает для обеспечения благоприятных условий для развития республики и удовлетворения нужд граждан. Государство должно изменить свой подход и сфокусировать внимание на предоставлении государственных услуг, а не являться карательным органом. Предлагаются конкретные шаги по переходу к электронному правительству, а также вывод Антикоррупционной службы из структуры ГКНБ.

Важным направлением развития страны, закрепленным в политической программе «Бир Бола», является реформирование системы образования.

Внедрение ваучерного подхода при финансировании школ, пересмотр учебной программы, исключение ненужных дублирующих предметов и внедрение новых, отвечающих современным нуждам. Переход высшего образования на трехступенчатую систему, реформирование системы аккредитации и пересмотр функций Высшей аттестационной комиссии КР.

Многие кандидаты от партии, являясь успешными бизнесменами, отразили свой подход и конкретные шаги по улучшению бизнес-среды и созданию условий в экономическом блоке политической программы. Именно развитие бизнеса создает рабочие места и обеспечивает доход в бюджет государства.

В политической программе «Бир Бола» также представлены конкретные задачи и шаги по реформированию системы здравоохранения, в сфере обеспечения безопасности и других.

Закир Чотаев, PhD по направлению «Международные отношения».

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политорганизации. 26 сентября 2020 года.