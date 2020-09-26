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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Партия «Бир Бол» подписала договор о свободе слова

Партия «Бир Бол» поддерживает договор о свободе слова. Об этом заявила представитель политорганизации Гульнура Торалиева на встрече со СМИ, представителями гражданского сектора и политических объединений в Бишкеке.

«Бир Бол» считает, что не должно быть ограничений в доступе граждан к информации, а также в предоставлении права журналистам выполнять свою работу — информировать об общественно важных процессах и событиях.

Представители партии порекомендовали разработчикам договора усилить ряд пунктов для обеспечения более устойчивой защиты журналистов от судебного преследования и других форм давления.

Открытость и прозрачность работы политорганизации, а также парламента и других государственных институтов — основная ценность и приоритет партии «Бир Бол».

«Цензура в любых ее формах является недопустимым и позорным явлением. Мы выступаем и будем выступать за сотрудничество со СМИ и гражданским обществом, продвигая свободу слова как наивысшую ценность», — отметила Гульнура Торалиева.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 26 сентября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166539/
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