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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Безработица и вынужденная миграция — это показатель слабости властей Кыргызстана

Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов вместе с кандидатами прибыл сегодня в Иссык-Кульскую область, где они провели встречи со своими сторонниками. Первая встреча команды успешно состоялась на юге региона в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района.

Кандидаты от политорганизации Алмамбет Шыкмаматов, Мирбек Асангариев и Нурлан Шерипов поприветствовали собравшихся и выразили благодарность за поддержку и теплый прием, а также представили программу партии.

Выступая перед сторонниками, Мирбек Асангариев затронул тему миграции и отметил, что высокая безработица и вынужденная миграция соотечественников в другие страны являются показателем слабости властей Кыргызстана.

«Многие кыргызстанцы были вынуждены покинуть свои семьи и искать работу в России или Казахстане. Из-за миграции более 100 тысяч детей растут без попечения родителей. Чтобы решить эту проблему, в парламент должны прийти образованные, волевые и целеустремленные люди. И такие кандидаты есть в партии «Бир Бол». Мы вернем наших соотечественников в республику, построив фабрики и перерабатывающие предприятия. Мы готовы создавать рабочие места, потому что каждый из нас делал это задолго до статуса кандидата в депутаты», — подчеркнул он.



Следующие встречи политической партии «Бир Бол» в рамках предвыборной кампании пройдут в Караколе, Чолпон-Ате и Балыкчи.

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 26 сентября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166537/
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