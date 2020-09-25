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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Создание петиций, обсуждение законопроектов: мобильное приложение «Бир Бол»

Партия «Бир Бол» запустила первое приложение, которое намерено стать мостом между государственными органами и общественностью. Так, пользователи приложения могут обсудить, высказать свое мнение по инициируемому законопроекту и проголосовать за него. Кроме того, можно поделиться новостью, создать петицию или принять участие в опросе.

«Цель создания приложения — стать ближе к народу и быть в курсе всех проблем и обсуждаемых тем как в столице, так и в регионах. Пользователи могут принимать участие в обсуждении законопроекта, узнать актуальные новости Кыргызстана и мира, а также смотреть видео в режиме реального времени, транслируемые со всех уголков Кыргызстана и прямо из зала заседания парламента. «Бир Бол» намерен стать голосом народа в Жогорку Кенеше и для этого создал площадку для создания петиций и онлайн-голосований», — отметили в штабе партии.

Каждый пользователь может присылать видео, фото новости, на которые депутаты или другие госорганы будут оперативно реагировать.

штаб партии «Бир Бол»

В приложении есть такие разделы как:

«Бир Бол Time»

Предоставляет самые последние свежие новости Кыргызстана из достоверных источников.

Опросы

Пользователь может не только проголосовать, но и оставить комментарий, выразив свою личную позицию относительно проблемы, отраженной в опросе: если не согласен с тем или иным законопроектом, который обсуждается в Жогорку Кенеше. Здесь можно создавать петиции, выражая таким образом мнение гражданского сообщества.

Прямые трансляции

Пользователи могут следить за прямыми трансляциями не только из зала заседаний, но и за видеоконтентом, созданными другими пользователями.

Онлайн-заявления

Каждый житель может стать онлайн-репортером или же потребовать от компетентных органов решить проблему местности. Для этого лишь необходимо указать местоположение, кратко описать ситуации и прикрепить фотографию или же видео.

Кандидаты «Бир Бола»

В этом разделе имеется вся подробная информация о партии, ее программе и кандидатах.

Найди себя в списке избирателей

Пользователи могут проверить себя в списках избирателей, не заходя на сторонние сайты.

Так же для удобства пользователей приложения создали «Личный кабинет». Для этого нужно лишь пройти регистрацию. Вместе с регистрацией у пользователя открывается больше возможностей использовать приложение максимально полезно.

Мобильное приложение «Бир Бол» создано не для только удобства получения важной информации в одном месте, но также в целях перехода в новую эру цифровизации. Все, что нужно сделать, — это скачать приложение.

Приложение доступно для всех пользователей платформы iOS и Android.

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Бир Бол».
Ссылка: https://24.kg/vlast/166429/
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