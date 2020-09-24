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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы одновременно могут заболеть гриппом и коронавирусной инфекцией

Любой гражданин одновременно может заболеть и гриппом, и коронавирусной инфекцией, что повлечет за собой серьезные осложнения. Об этом было заявлено на заседании Республиканского оперативного штаба.

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Отмечается, что прививка против гриппа и ОРВИ снизит риск осложнений в случае возможного заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава, бесплатную вакцинацию против гриппа прошли 45 процентов лиц, включенных в список Минтруда и соцразвития, и граждане, находящиеся в группе риска (малообеспеченные семьи, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, воспитанники детских домов и домов престарелых, воспитанники школ-интернатов, медицинские работники).

Для граждан, желающих пройти вакцинацию, организуют 25 частных медицинских учреждений, где они смогут сделать прививку на платной основе. Ее стоимость составит от 450 до 750 сомов. В настоящее время 13 частных медицинских центров уже делают платные прививки. Санитарные службы проверяют остальные клиники на соблюдение установленных требований.

«Мы еще не победили вирус. Наоборот, в отдельных регионах страны наблюдается рост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Вместе с тем приближается сезон гриппа и ОРВИ. Поэтому вакцинация граждан должна вестись согласно графику», — сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

В ходе заседания члены штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране. Поручено направить группы врачей из Бишкека в регионы страны, где в последнее время участились случаи заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166312/
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