16:29
USD 79.35
EUR 92.87
RUB 1.04
Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Алтынбек Сулайманов: Призываю всех к интеллектуальной революции

«Как человек, работающий в госуправлении, как заложник и жертва этой системы, я хорошо знаю причины, почему страна вот уже 30 лет стоит в режиме застоя», — сказал лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов во время выступления на форуме в Оше.

Читайте по теме
Коррупция, революция: о чем говорили кандидаты «Бир Бола» на форуме в Оше

 «Устоявшаяся система прогнила насквозь и уже работает против своих же 6 миллионов граждан. Вы сами это прекрасно знаете. И в этой системе работают подхалимы, те, кто пришел по знакомству, коррупционеры и дети чиновников», — сказал лидер, добавив, что эти же люди делают большую ошибку, собираясь снова прийти к власти.

В своей речи Алтынбек Сулайманов указал на альтернативу. По его словам, есть молодые люди, которые могут изменить эту систему в лучшую сторону.

«На обновление страны я иду не один. Вместе со мной молодые, прогрессивные, достигшие в своих сферах успехов лидеры, которых уважают не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Я уверен в том, что эти люди начнут новую историю Кыргызстана и смогут сделать все для развития страны», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Лидер партии «Бир Бол» предостерег свою молодую команду от грядущих препятствий.

«Мы должны преодолеть все барьеры и пройти все трудности с поднятой головой. Мы должны оправдать надежды наших избирателей и не поддаваться на уловки недоброжелателей. Победа будет за нами!

Народ стоит перед важным выбором. Различные партии готовы любым методом прийти к власти. В некоторых рядах есть прислужники, подхалимы, воры и коррупционеры. Дорогие избиратели, я призываю вас дать им отпор, но не силовыми переворотами, а сделать интеллектуальную революцию!» — заключил Алтынбек Сулайманов.

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Бир Бол».
Ссылка: https://24.kg/vlast/166300/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупция, революция: о чем говорили кандидаты «Бир Бола» на форуме в Оше
«Бир Бол» ответил на жалобу представителя «Республики»
«Бир Бол» лидирует в рейтингах независимых СМИ
Выборы-2020. Международные наблюдатели просят предоставить факты о нарушениях
Выборы-2020. Партия «Бир Бол» скупает голоса, заявляет пользователь соцсетей
«Бир Бол» презентовала свою программу под названием «Время инновационных реформ»
Саитжан Эратов, «Бир Бол»: Мы придаем большое значение приграничным вопросам
«Бир Бол» за максимум свобод для предпринимателей
«Бир Бол»: Люди должны голосовать не за партию, а за кандидата
«Бир Бол» провел экологическую акцию по очистке мусора «Тазалан!»
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Выборы-2020. Шыкмаматов требует от&nbsp;ЦИК отменить все регистрации по&nbsp;форме &#8470;&nbsp;2 Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2
Бизнес
Теперь пополнить баланс номера&nbsp;О! можно в&nbsp;любой точке мира через СберБанк Онлайн Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и&nbsp;контентом? Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
DCB Market дарит положительные эмоции DCB Market дарит положительные эмоции
24 сентября, четверг
16:25
Выборы-2020. Началось расследование по изменению избирательного адреса Выборы-2020. Началось расследование по изменению избира...
16:21
Выборы-2020. В Кыргызстане возбуждено 40 дел по факту подкупа избирателей
16:16
Сапара Исакова перевели в другую колонию
16:14
Выборы-2020. На участках за порядком будут следить 11,5 тысячи милиционеров
15:52
В Бишкеке мошенники взяли в магазине технику на полмиллиона сомов и продали ее