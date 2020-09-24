Алтынбек Сулайманов: Призываю всех к интеллектуальной революции

«Как человек, работающий в госуправлении, как заложник и жертва этой системы, я хорошо знаю причины, почему страна вот уже 30 лет стоит в режиме застоя», — сказал лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов во время выступления на форуме в Оше.

«Устоявшаяся система прогнила насквозь и уже работает против своих же 6 миллионов граждан. Вы сами это прекрасно знаете. И в этой системе работают подхалимы, те, кто пришел по знакомству, коррупционеры и дети чиновников», — сказал лидер, добавив, что эти же люди делают большую ошибку, собираясь снова прийти к власти.

В своей речи Алтынбек Сулайманов указал на альтернативу. По его словам, есть молодые люди, которые могут изменить эту систему в лучшую сторону.

«На обновление страны я иду не один. Вместе со мной молодые, прогрессивные, достигшие в своих сферах успехов лидеры, которых уважают не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Я уверен в том, что эти люди начнут новую историю Кыргызстана и смогут сделать все для развития страны», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Лидер партии «Бир Бол» предостерег свою молодую команду от грядущих препятствий.

«Мы должны преодолеть все барьеры и пройти все трудности с поднятой головой. Мы должны оправдать надежды наших избирателей и не поддаваться на уловки недоброжелателей. Победа будет за нами!

Народ стоит перед важным выбором. Различные партии готовы любым методом прийти к власти. В некоторых рядах есть прислужники, подхалимы, воры и коррупционеры. Дорогие избиратели, я призываю вас дать им отпор, но не силовыми переворотами, а сделать интеллектуальную революцию!» — заключил Алтынбек Сулайманов.

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Бир Бол».