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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Центризбирком обратился к политпартиям по факту драки в Араване

ЦИК приняла обращение к партиям по факту инцидента в Араванском районе Ошской области, где на агитационном мероприятии подрались кандидаты и сторонники двух политорганизаций.

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В нем говорится, что для устойчивого развития, в особенности в выборный период, крайне важны гражданское согласие и общественно-политическая стабильность.

«Вместе с тем в настоящее время имеет место политическая конкуренция, которая не должна привести к витку напряженности в обществе, она должна быть направлена на усиление стабильности, мира и согласия в стране», — отмечают в Центризбиркоме.

Избирательная комиссия призывает партии и кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша вести агитацию строго в соответствии с законодательством.

ЦИК напоминает, что избирательным законодательством не допускаются агитация, возбуждающая социальную, религиозную, расовую, национальную ненависть и вражду, призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности государства, пропаганда войны, использование фото- и видеоматериалов с изображениями государственных и политических деятелей других государств.

Напомним, что в Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района.

Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.

Центризбирком также просит политобъединения не забывать о пандемии коронавируса и соблюдать санитарные требования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166043/
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