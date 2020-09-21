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Власть

Сооронбай Жээнбеков и Кубатбек Боронов обсудили коронавирус и выборы

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня провел онлайн-совещание с премьер-министром страны Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, обсуждены меры по стабилизации и улучшению эпидемиологический ситуации, социально-экономическому развитию страны, подготовке к осенне-зимнему периоду в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также вопросы соблюдения законности в ходе избирательной кампании в Жогорку Кенеш.

Премьер-министр рассказал о работе по поддержке предпринимателей в регионах и упрощению процедур выдачи льготных кредитов бизнесменам. Кроме того, он сообщил, что в ближайшие дни будет до конца пробита дорога на участке месторождения Кара-Кече в Нарынской области, где ранее сошел оползень.

Вместе с этим глава правительства отметил, что по инциденту в Араванском районе Ошской области, где накануне произошла массовая драка во время агитационных мероприятий, правоохранительным органам в оперативном порядке поручено провести тщательное расследование. Факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков.

Кубатбек Боронов добавил, что за ненадлежащее обеспечение общественного порядка начальник ОВД Араванского района освобожден от занимаемой должности.

Премьер-министр также отметил, что в ближайшее время будет проведено рабочее совещание о ходе реализации решений Совета безопасности, заседание которого прошло накануне по вопросам борьбы с коррупцией и новой антикоррупционной стратегии.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость усиления контроля за выделением кредитных ресурсов предпринимателям.

«Президент отметил неосведомленность многих бизнесменов о государственной программе по поддержке предпринимательства и фермерства в регионах, особенно занятых в перерабатывающей промышленности. В этой связи отмечена необходимость усиления широкой информационной кампании среди предпринимателей об условиях получения льготного кредитования», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул ослабление соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и выразил свою озабоченность ростом числа новых заражений коронавирусом в ряде зарубежных стран.

Министерству здравоохранения рекомендовано усилить разъяснительную работу среди населения.

Президент поддержал позицию правительства по событиям в Араванском районе, подчеркнув, что подобные инциденты должны своевременно пресекаться компетентными структурами в целях недопущения подобных инцидентов в будущем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165860/
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