Выборы-2020. Из списка партии «Чон казат» вышли четыре кандидата

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании приняла решение исключить следующих лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого политической партией «Чон казат», — Анаркуль Султангазиеву, Саиду Собирову, Актана Ажымамбетова, Ганы Асаналиева.

Отмечается, что все они написали заявление о выходе по собственному желанию.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.