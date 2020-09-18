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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Из списка партии «Чон казат» вышли четыре кандидата

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании приняла решение исключить следующих лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого политической партией «Чон казат», — Анаркуль Султангазиеву, Саиду Собирову, Актана Ажымамбетова, Ганы Асаналиева.

Отмечается, что все они написали заявление о выходе по собственному желанию. 

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165685/
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