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Власть

Премьер-министр раскритиковал работу по цифровизации в банке города Кербена

Финансовые учреждения должны хорошо разъяснять населению государственные программы, направленные на региональное развитие и финансирование сельского хозяйства. Об этом сказал премьер-министр Кубатбек Боронов в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область в ходе незапланированной проверки деятельности представительства «РСК Банка» в городе Кербене.

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«На стендах перед зданием банка должна быть размещена информация о порядке финансирования государственных программ. У входа в филиал банка этого нет. Гражданину, пришедшему в банк и желающему получить кредит, например, по программе «Финансирование сельского хозяйства — 8», должна предоставляться базовая информация о том, какие документы необходимо собрать для участия в госпрограммах. Такие мелочи вызывают недовольство граждан», — сказал глава правительства.

Премьер-министр также раскритиковал работу по цифровизации в филиале государственного банка.

«По инициативе президента в целях создания надлежащих условий для получения гражданами соответствующих услуг активно ведется государственная политика цифровизации. Мы работаем над сокращением бюрократии и предотвращением коррупции. Руководство хорошо докладывает о проводимой деятельности, однако, когда дело доходит до неожиданных проверок, выявляются недостатки в работе», — отметил Кубатбек Боронов.

По словам премьер-министра, из числа требуемых от заемщиков документов по госпрограммам лишь три документа предоставляются в бумажном виде. Остальные документы получают через электронную систему межведомственного взаимодействия «Тундук». Кубатбек Боронов добавил, что необходимо четко разъяснять данные условия заемщикам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164968/
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