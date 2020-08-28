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Власть

Лишение права на справедливость. Одобрив поправку, президент нарушит Конституцию

До подписания президентом пакета изменений в уголовное законодательство осталось чуть больше недели. Тревогу правозащитников и юристов вызывает предложение правительства — выкинуть из Уголовно-процессуального кодекса пункт 3 статьи 442.

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Он, напомним, обязывает местные суды принимать рекомендации Комитета ООН по правам человека как новое обстоятельство для пересмотра уголовного дела.

Как утверждают эксперты в области конституционного права, глава государства не может наложить вето на весь пакет, у него таких полномочий нет, но частично отклонить и вернуть отдельные поправки на доработку в парламент имеет право.

На этом настаивают и юристы. Если резонансная норма будет все-таки исключена, Кыргызстан нарушит свои обязательства перед международными партнерами и превратится в неблагонадежного партнера.

Юристы отмечают: если пакет будет возвращен в Жогорку Кенеш, то депутатам уже седьмого созыва предстоит создать группу по преодолению вето. Но дорабатывать закон нардепы могут только в той части, которая была отклонена. 

Парламентарии, согласно регламенту, могут не согласиться с возражениями и отправить документ в аппарат. В этом случае он будет подписан.

Эксперты в области права

Аналитики подчеркивают: тогда упразднение этой нормы в УПК станет предметом рассмотрения в Конституционной палате. Обратиться с жалобой могут правозащитники и юристы.

«Пока длится изучение и не вынесено решение о конституционности этой нормы, суды действуют в рамках старой редакции УПК, то есть дела, по которым уже есть решения Комитета ООН, должны быть отправлены на пересмотр по новым обстоятельствам, а жертвам пыток должны быть выплачены компенсации», — пояснили эксперты.

В 2016 году, когда в Основной закон вносились поправки, Конституционная палата дала заключение по одному из предлагаемых изменений. Тогда бывший президент Алмазбек Атамбаев и его окружение объявили, что в Конституции должно быть четко прописано: национальное законодательство главенствует перед международным правом.

Пункт 2 статьи 41 Конституции КР, действующий до референдума 2016 года:

Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В случае признания указанными органами нарушения прав и свобод человека КР принимает меры по их восстановлению и/или возмещению вреда.

Пункт 2 статьи 41 Конституции КР, действующий сейчас:

Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. 

Юристы отмечают, что, следуя решению КП, статью оставили, хотя изначально планировалось ее убрать.

Конституционная палата вынесла заключение о недопустимости ликвидации приоритета международного права перед национальным.

Там было указано, что Кыргызстан, согласно пунктам Венской конвенции, как субъект международного права должен подчиняться международным договорам.

«Решение в любом случае при рассмотрении уголовного дела остается за нашими судами. Но игнорировать рекомендации Комитета ООН государство не может», — подчеркнули юристы, добавив, что в статье Конституции прямо указано: каждый человек имеет право обращаться за защитой в международные инстанции.

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Более того, любое международное соглашение, как и в части защиты прав и свобод гражданина, проходит ратификацию в Жогорку Кенеше. А это уже отдельный закон, и не исполнять его суды не имеют права.

«То есть присоединение Кыргызстана к Международному пакту и в его рамках — факультативному протоколу прошло утверждение в парламенте. И аннулировать этот закон, предписывающий исполнение рекомендаций Комитета ООН, принятием другого закона невозможно», — подчеркнули юристы.

Получается, что правительство пошло на антиконституционный шаг, изъяв статью 442 из УПК, и парламент поддержал в этом кабмин.

Эксперты указывают еще и на такой аспект — утверждения чиновников, что упразднение нормы из УПК приводит его в соответствие с Конституцией, необоснованны и лишены логики.

Конституция выступает гарантом реализации гражданских и политических прав: лишить человека возможности отстаивать их и добиваться справедливости в судах цивилизованное государство с развитым гражданским обществом не может.

«Даже если пройдя все процедуры в итоге вступит в силу отредактированный вариант УПК, то есть, без 442-й статьи он не будет работать», — подчеркнули эксперты.

Есть решение Конституционной палаты от 2016 года, регламентирующее приоритет международного права согласно ранее заключенным соглашениям и членству Кыргызстана в ООН, и не следовать ему — означает нарушить Конституцию.

Эксперты в области конституционного права.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163483/
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