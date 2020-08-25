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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Не у всех школьников есть смартфоны. Решать вопрос будут с помощью доноров

В Кыргызстане интернетом обеспечено 99 процентов школ. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, в настоящий момент учителя проходят тренинги по онлайн-обучению детей.

«Пандемия показала, что не у всех учеников имеются смартфоны. Эту проблему мы намерены решать с помощью доноров. Кроме того, до конца года мы обеспечим все школы интернетом и современной техникой. Сейчас интернет проведен почти во все средние образовательные учреждения. В рамках цифровизации будут запущены программы «Умная школа», «Электронный учитель», «Электронный дневник» и «Электронная библиотека», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163276/
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