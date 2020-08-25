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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Список партий, сдавших документы для регистрации в ЦИК

Накануне ЦИК завершила прием документов от партий, участвующих в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Рабочая группа приступила к рассмотрению.

Уточняется, что согласно конституционному Закону «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», уполномоченные представители политических партий должны были до 18.00 24 августа предоставить в Центризбирком документы для регистрации списков кандидатов:

· решение политической партии о выдвижении списка кандидатов, заверенное подписью руководителя политической партии и печатью политической партии;

· заполненные каждым кандидатом, включенным в список, специальные формы сведений о кандидате с указанием биографических и других данных, копию паспорта, справку с места работы или учебы, сведения об отсутствии гражданства иного государства, о судимости, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);

· документ, удостоверяющий внесение избирательного залога.

Список кандидатов и сведения о них должны быть предоставлены в бумажном варианте и в электронной форме.

В Центральную избирательную комиссию подали документы на регистрацию следующие политические партии:

1. «Актив».

2. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов.

3. «Мекен Ынтымагы».

4. Социалистическая партия «Ата Мекен».

5. «Мекенчил».

6. Партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол».

7. «Ыйман Нуру».

8. «Замандаш».

9. «Чон казат».

10. «Реформа».

11. «Республика».

12. «Бүтүн Кыргызстан».

13. «Социал-демократы».

14. Демократическая партия «Биримдик» (Единство).

15. «Мекеним Кыргызстан».

16. «Ордо».

17. «Кыргызстан».

В течение 10 календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям конституционного закона и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденного законодательством.

«При этом, если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах кандидата или списка кандидатов, которые являются препятствием для регистрации данного кандидата или списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях», — говорится в сообщении ЦИК.

Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую избирательную комиссию.

Накануне стало известно, что три партии — Партия зеленых, «Тартип-Порядок» и «Нур» — документы не сдали. «Актив» не внесла избирательный залог в сумме 5 миллионов сомов. Вопрос о партии «Кыргызстан» решается в отдельном порядке.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163248/
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