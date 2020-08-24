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Власть

Аэропорты Кыргызстана готовы к обслуживанию пассажиров в круглосуточном режиме

Фото пресс-службы президента КР. Cооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с Кубатбеком Бороновым

Cооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, они обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, вопросы социально-экономического развития республики, открытия внешних границ, подготовки к осенне-зимнему периоду и новому учебному году.

Глава правительства представил информацию о подготовке к постепенному снятию карантинных мер, о ходе переговоров с зарубежными странами о возобновлении транспортных сообщений на паритетной основе.

По данным премьер-министра, аэропорты страны готовы к обслуживанию пассажиров в круглосуточном режиме с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в них установлено все необходимое оборудование и разработаны соответствующие алгоритмы.

Он также сообщил, что продолжается налаживание цифровой системы весогабаритного контроля для взаимодействия с другими службами.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что при открытии границ необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах, в некоторых из которых пандемия не стихает. Он призвал продолжать работу по информированию граждан Кыргызстана о важности самодисциплины и соблюдения всех санитарных норм, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в стране.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Cооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с Кубатбеком Бороновым

Глава государства также по итогам рабочих поездок в регионы с удовлетворением отметил работу финансовых институтов, в том числе Российско-Кыргызского фонда развития по предоставлению льготных кредитов предприятиям, ориентированным на экспорт своей продукции.

Обратил внимание на усиление контроля за реализацией проекта «Санарип аймак» и интеграцией государственных структур в систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал правительство активизировать работу по проектам на основе государственно-частного партнерства и еще раз подчеркнул важность своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду, скорейшего завершения ремонта аварийных больниц и школ в регионах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163190/
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