Выборы-2020. Партия «Реформа» будет участником гонки: 5 миллионов сомов собрано

Партия «Реформа» собрала 5 миллионов сомов залога. Информация появилась на сайте политорганизации.

Уточняется, что сегодня последний день, когда до 18.00 нужно внести требуемую сумму, а также подать в ЦИК документы на регистрацию. Отметим, на счету «Реформы» 5 миллионов 478 тысяч сомов. Пожертвования продолжают поступать.

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее 3 сентября. Четвертого сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.