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Власть

Встреча Даниила Урицкого с Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси

Сегодня в Министерство иностранных дел вызван представитель посольства Беларуси в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Уточняется, что в ходе встречи кыргызская сторона потребовала дать разъяснения по поводу публичного появления 10 августа на государственном мероприятии осужденного и находящегося в межгосударственном розыске бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова.

«Обращено внимание белорусского дипломата, что подобные действия наносят урон развитию дружественных отношений между Кыргызстаном и Беларусью, построению эффективного взаимовыгодного сотрудничества. МИД КР вручил соответствующую ноту и призвал белорусскую сторону принять безотлагательные меры по скорейшему задержанию и последующей экстрадиции Данияра Усенова и других причастных лиц, находящихся в Беларуси», — указывается в сообщении.

Напомним, Александр Лукашенко посетил ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и встретился с бизнесменом Даниилом Урицким (экс-премьер-министр КР Данияр Усенов, после побега сменивший имя и фамилию в 2013 году).

В 2018-м стало известно, что бывший премьер-министр Данияр Усенов, разыскиваемый правоохранительными органами Кыргызстана, стал Даниилом Урицким, живет в Минске и возглавил ЗАО БНБК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162251/
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