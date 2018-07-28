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Общество

Экс-премьер Данияр Усенов живет в Минске. МИД Кыргызстана направил ноту протеста

Сегодня в Министерство иностранных дел Кыргызстана был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в КР. Ему вручена нота протеста, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Нота протеста вручена в связи с публикациями в средствах массовой информации Беларуси и Кыргызстана об участии бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова, который сменил свои имя и фамилию и стал Даниилом Урицким, в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Беларуси.

Кыргызская сторона передала ноту МИД КР, в котором выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым.

«Кыргызская сторона с сожалением отметила, что несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущебр двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года», — говорится в сообщении ведомства.

Кыргызская сторона вновь призывала власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах.
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